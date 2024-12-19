«Мы движемся»: Путин ответил на вопрос о сроках победы в СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Ситуация меняется кардинально, подчеркнул президент.

Движение Вооруженных сил РФ идет по всей линии фронта каждый день, выполняя задачи спецоперации. Однако трудно предсказать, когда закончится СВО. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Боевые действия — сложная вещь, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему, но происходит именно так — мы движемся <…> к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции», — сказал он.

Российские бойцы, продолжил Путин, действуют героически, возможности нашей армии возрастают. В том числе военнослужащие выдавливают противника из Курской области. Президент пожелал всем участникам СВО удачи, победы и возвращения домой.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России низкий уровень безработицы. На этом фоне также наблюдается рост заработных плат, заявил Владимир Путин.