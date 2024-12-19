Операции на диване: почему россияне все чаще становятся жертвами некачественной пластики

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Berg

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Непрофессиональные хирурги берутся за опасные процедуры. Но закончиться такие «эксперименты» могут весьма плачевно.

Из-за роста стоимости на пластические операции россиянки все чаще рискуют своим здоровьем и жизнью и ложатся под нож непрофессионалов. Об этом сообщает издание KP.RU.

За последние два года цены на подобные процедуры и необходимые медицинские препараты возросли сразу на 50-70%. Это настолько бьет по карману, что люди нередко идут к специалистам небольших клиник, которые предлагают те же самые услуги в несколько раз дешевле.

По мнению пластического хирурга, доктора медицинских наук, профессора Георгия Карапетяна, пациенты, которые соглашаются на операции чуть ли не в домашних условиях, по-настоящему рискуют.

«Признаюсь, доводилось бывать в „клиниках пластической хирургии“, которые занимали полуподвальные помещения жилых домов. Для меня это был профессиональный шок: приходилось объяснять коллегам, что в таких условиях нельзя принимать людей, тем более оперировать», — рассказал эксперт.

Одного из таких «специалистов» задержали в Москве в начале декабря. Пластический хирург Татьяна Станкевич проводила операции буквально на дома на диване. В итоге у одной из ее пациенток не закрываются веки после блефаропластики. Однако врач пообещала перед процедурой хорошую скидку, и операция обошлась всего в 40 тысяч рублей.

Вторая пострадавшая оперировалась уже в клинике, но после липосакции попала в реанимацию. Позже выяснилось, что медицинский центр вообще не имеет лицензии на подобные услуги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Станкевич, у которой, к слову, нет образования по направлению «пластическая хирургия», может грозить до шести лет лишения свободы.

При этом задержанная свою вину отрицает, заявляя, что вся ответственность полностью лежит на пациентках, которые не соблюдали данные рекомендации.

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