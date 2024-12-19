Путин начал отвечать на вопросы граждан на «Итогах года»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовала в Москве. Президент России начал отвечать на вопросы и обращения, поступившие от граждан.

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19-му числу их набрались десятки тысяч. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Задать их можно до конца мероприятия с помощью мобильных приложений, в популярных российских соцсетях и на сайте moskva-putinu.ru. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-200-40-40 или отправить СМС на короткий номер 0-40-40.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что около двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным.