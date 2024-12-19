ФСБ показала кадры задержания исполнителя теракта против генерала Кириллова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Мужчина подозревается в гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ и его помощника.

Появились кадры с моментом задержания гражданина Узбекистана, который подозревается в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео с работой силовиков и полицейских опубликовала ФСБ России.

Судя по ролику, мужчину задержали в помещении и вывели на улицу. В дальнейшем, в ходе опроса, он признался в сотрудничестве с Украиной.

Убийство Кириллова

Утром 17 декабря погибли Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Кириллова. По словам источника газеты The New York Times из СБУ, киевский режим считал генерал-лейтенанта «законной целью». В то же время в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Подозреваемый задержан. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана по заданию украинских кураторов приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и установил его на электросамокате. Он арендовал машину в каршеринге, чтобы следить за Кирилловым и его помощником. Вместе с тем злоумышленник установил в авто камеру видеонаблюдения. Съемка транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр.

Взрывное устройство было активировано в тот момент, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома. Киевский режим пообещал злоумышленнику за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД прокомментировали убийство генерала Кириллова. Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ является невосполнимой утратой, он был предан своему долгу.