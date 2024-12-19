Генпрокуратура выявила большие нарушения при организации учебного процесса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Президенту России Владимиру Путину доложили обо всех обнаруженных проблемах.

Генеральная прокуратура РФ выявила значительные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора в организации образовательного процесса. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, была проведена масштабная проверка, в ходе которой стало известно о серьезных нарушениях. В том числе, неэффективное использование денежных средств, которые были на это выделены.

Из-за постоянных изменений в сфере образования учебники быстро устаревают. В связи с этим необходимо разработать современные методические материалы, считает Краснов.

Кроме того, в 2024 году прокуратура выявила около 12 тысяч нарушений в сфере образования. В результате более двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за то, что они не организовали учебный процесс должным образом.

О результатах проведенных проверок проинформирован президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поручил уделить внимание подготовке преподавателей в сфере IТ.