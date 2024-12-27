Угодить хозяйке года: в чем встречать Змею— рекомендации китайского астролога

Фото, видео: 5-tv.ru

Совсем не обязательно наряжаться в экстравагантные наряды. Но если хочется — почему бы и нет!

Что надеть в Новый год? 5-tv.ru публикует рекомендации от китайского астролога Маргариты Богатовой по подбору нарядов для новогодней ночи. Эксперт назвала три стратегии, которые помогут выглядеть сногсшибательно и при этом чувствовать себя комфортно.

Наслаждаемся

Учитывая то, что год Змеи наступит не раньше февраля 2025 года, вы вполне можете просто остановиться на том, что вам больше всего к лицу. Или том, в чем вам будет удобнее. Так вы существенно увеличиваете свои шансы провести новогоднюю ночь не только ярко, но и комфортно.

Выбираем цвета по году рождения

Можно выбрать костюм, исходя из стихии года вашего рождения. Если ваш год рождения заканчивается на 0 или 1, например, 1970, 1971, 1980, 1981 и так далее, то ваша стихия — металл. Одежда белого, золотого, серебряного цветов, оттенки металлика будут для вас лучшим выбором. Также, если вы хотите получить дополнительную энергию, используйте все оттенки коричневого, кирпичного, терракотового.

Если год рождения заканчивается на 2 и 3, то ваша стихия — вода. Отлично подойдут черные, синие, белые, металлические оттенки.

Если вы родились в годы, заканчивающиеся на 4 и 5, это стихия дерева: обратите внимание на зеленый, голубой, синий, черный, лазурный оттенки нарядов. Эти цвета будут давать вам дополнительный ресурс не только в новогоднюю ночь, но и в другие дни.

Если ваш год рождения заканчивается на 6 и 7, ваша стихия — огонь. Ресурсными цветами будут фиолетовый, красный, оранжевый, желтый, зеленый.

Если год заканчивается на 8 и 9, ваша стихия — земля. Ее цвета — коричневый, рыжий, красный, бежевый, натуральный, а также фиолетовый в качестве ресурсного цвета.

Чтобы угодить хозяйке года: выбираем цвета Змеи

И пусть Змея придет к нам через месяц, мы будем знать, что ее самые активные цвета и стихии — это дерево и огонь. Выбирайте натуральные материалы, поскольку они связаны с деревом, зеленые-голубые оттенки, а также красный, фиолетовый и все оттенки огненных, рыжих, терракотовых направлений.

Ранее 5-tv.ru опубликовал пять ключевых рекомендаций на 2025-й от китайского астролога.