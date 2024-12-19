«Он был обречен здесь»: на Ямале неделю вызволяли из ледовой ловушки морского зайца

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Животное, судя по всему, не успело доплыть до морского залива.

Спасательная операция длиной в целую неделю развернулась на Ямале. Там среди бескрайних льдов обнаружили лахтака. Усатого зверя из семейства тюленей еще называют морским зайцем.

Он оказался в смертельно опасной ловушке. Животное, судя по всему, не успело доплыть до морского залива. Реку сковали льды, и чтобы лахтак не задохнулся, местные жители сделали прорубь.

«Он вынужден оставаться, потому что не больше 20 минут может проныривать ледовые поля, а здесь больше расстояние до открытой воды. Поэтому он обречен был здесь», — рассказывает аналитик департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Дмитрий Замятин.

Спустя несколько дней морского зайца все-таки удалось отловить. Для его перевозки специалисты даже вызвали вертолет. В итоге непреодолимая для зверя преграда осталась позади всего за несколько часов. Лахтака выпустили на берегу Карского моря, где он благополучно вернулся в естественную среду обитания.