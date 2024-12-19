Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Лобовое стекло одного из автобусов полностью разбито

На севере Москвы столкнулись два автобуса. Один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил машину, которая в тот момент стояла на остановке. Удар получился достаточно сильный — лобовое стекло одного из автобусов полностью разбито.

Есть пострадавшая — это женщина, которая находилась в этот момент на тротуаре. Но серьезных травм ей удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что цветы и игрушки несут к месту гибели сбитого Porsche мальчика в Новой Москве. Наехавшая на ребенка и его няню женщина-водитель была пьяна.



