«Пока, неудачник»: Волочкова прошлась по Полунину из-за решения покинуть Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артист балета, у которого аж три татуировки с Владимиром Путиным, заявил, что «его время в России истекло».

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова высказалась о намерении своего знаменитого коллеги Сергея Полунина уехать из России. В интервью Lenta.ru она жестко раскритиковала танцора и заранее попрощалась, намекнув, что он упускает много возможностей, а также поступает неблагодарно по отношению к родной стране.

Сергей Полунин родился в Херсоне (Украинская ССР), d 13 лет отправился учиться балету в Лондон, а уже в 17 был принят в труппу лондонского Королевского балета. В 19 стал самым молодым премьером в ее истории. В 2012 году танцор перебрался в Россию.

Помимо работы на сцене снимался в кино и музыкальных клипах. Артист воспитывает троих сыновей с супругой-фигуристкой Еленой Ильиных. На его теле три татуировки с портретом президента РФ Владимира Путина и одна с гербом страны. С 2019 года исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. В декабре этого года он внезапно заявил о переезде.

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно ме время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил… Куда поедем, пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте», — написал Полунин.

Анастасия Волочкова назвала этот поступок проявлением «низости, слабости человека» и предположила, что коллега мог потерять форму и интерес зрителей. По мнению звезды, судьба Полунина и близко не напоминает судьбы знаменитых российских артистов балета Анны Павловой, Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова и прочих, которые были вынуждены бежать за границу в советские годы. Наоборот, он пользовался абсолютной благосклонностью, но не оценил ее.

«Именно Россия дала этому человеку образование, воспитание, балетное образование, овации зрителя и возможность делать свою карьеру именно в России… Человек, у которого все хорошо, у него «время истекло» в России — хочется мне ему сказать: «Пока, неудачник!» — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал об очередном вираже в личной жизни Анастасии Волочковой. По словам знаменитости, эталонным кавалером для нее навсегда останется бизнесмен Сулейман Керимов. Однако недавно одному молодому красавцу все же удалось украсть сердце любвеобильной балерины.