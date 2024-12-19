Седокова заявила, что оплатила похороны бывшего мужа Тиммы

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Баскетболиста нашли мертвым в столичном хостеле вскоре после официального развода с артисткой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова взяла на себя финансовые расходы, связанные с транспортировкой тела ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, в Латвию и похоронами. Об этом сообщается в материале издания Peopletalk со ссылкой на директора исполнительницы.

«На настоящий момент необходимая часть услуг, оказываемая специализированными организациями, привлеченными для проведения похорон, уже оплачена», — заявил представитель певицы.

Отмечается также, чтоСедокова поблагодарила команду Alikson Team, за которую выступал покойный спортсмен, и отдельно руководителя клуба Гасана Мустафаева. Их силами будет организована перевозка тела, они же помогут родственниками Тиммы приехать и попрощаться с ним.

Директор артистки подчеркнул, что дополнительных средств для проведения похорон не требуется, и призвал не верить иным сообщениям в прессе или соцсетях.

Янис Тимма был найден мертвым в хостеле в центре Москвы. Предполагается, что он покончил с собой. 32-летний баскетболист тяжело переживал развод с Анной Седоковой и предпринимал попытки примириться с ней, но безуспешно. Накануне трагедии певица отмечала день рождения — спортсмен опубликовал видеопоздравление, он также намекал на суицид в комментариях к постам экс-супруги.

Тело Тиммы обнаружил один из его соседей. Рядом лежал смартфон с надписью на заставке: «Позвоните Анне» и ее номером телефона. Янис воспитывал младшего сына артистки Гектора как родного, у него также остался сын от первого брака с Саной Оша (В девичестве Страдниеце. — Прим. ред.). Ранее 5-tv.ru выяснял, может ли Седоковой грозить уголовное преследование в связи с гибелью бывшего мужа.