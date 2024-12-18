Пострадавший в аварии в Мурманской области поезд двинулся дальше

В Мурманской области поезд снова отправился по маршруту после аварии

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Проводятся восстановительные работы.

Пассажирский состав, попавший в аварию в Мурманской области, вновь отправлен по своему маршруту, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезд вновь двинулся в 20:22 по московскому времени. Столкновение с грузовым составом случилось в 16:15 на станции «Княжая». Пассажиры ехали из Мурманска в Санкт-Петербург. Предварительно, авария случилась из-за неисправности в системе грузового поезда.

«В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге», — рассказали в ведомстве.

От станции Сегежа уже начал движение запасной состав. Это необходимо для того, чтобы доставить пассажиров по маршруту, со всеми остановками, которые предусматривало расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург.

Начались восстановительные работы на территории станции «Княжая». Движение через нее снова будет запущено. Не удастся избежать задержек в расписании пассажирских поездов, следующих из Мурманска в Москву и обратно, а также в Псков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилась первая жертва после аварии поездов под Мурманском.