Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/ChrisEmil Janssen

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Пресс-секретарь президента РФ высказался о поведении Зеленского во время встречи с премьер-министром Венгрии.

Поведение президента* Украины Владимира Зеленского в разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном показывает киевский режим как бескультурный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире федерального канала.

«От киевского режима можно все ожидать, но лишний раз, наверное, демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурье», — отметил Песков.

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал мирные инициативы Орбана.

Среди них была инициатива о прекращении огня на Рождество. Зеленскому эта идея не понравилась. Более того, он в грубой форме отметил, что мир намерен обсуждать только с представителями США, а Венгрию допускать к переговорам не будет.

Премьер-министр Венгрии в ответ на резкое заявление лишь сказал, что предложение прекратить боевые действия останется актуальным и Киеву следует решить, принять его или отвергнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский признал невозможность возвращения Донбасса и Крыма.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.