Песков рассказал, будут ли журналисты из недружественных стран на «Итогах года»
Песков: ; журналисты из недружественных стран будут на «Итогах года с Путиным»
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Некоторые иностранцы изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции.
Журналисты из недружественных стран будут присутствовать на «Итогах года с Владимиром Путиным». Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, таких журналистов немного. Эти специалисты продолжают работать в нашей стране и имеют аккредитацию МИД РФ.
«Помимо этого, еще какое-то количество иностранцев, которые изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции», — добавил представитель Кремля.
По его словам, число о иностранных журналистов на "Итогах года" в этом году будет на том же уровне, что и в прошлом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков оценил перспективы переговоров с Украиной.
Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится уже в четверг, 19 декабря, в полдень по московскому времени.
«Итоги года с Владимиром Путиным» Пятый канал покажет в прямом эфире.