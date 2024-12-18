Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Около 650 экспертов из разных сфер включены в процесс.

Стратегию развития образования разработают представители 89 субъектов. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал на совещании, посвященном разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

«На данный момент в разработке Стратегии участвуют представители всех 89 субъектов Российской Федерации», — сказал Чернышенко.

Также заместитель председателя Российской Федерации отметил, что от этих регионов трудятся 650 экспертов в различных областях, что подчеркивает высокий уровень вовлеченности и заинтересованности местных сообществ в развитии своих территорий. Эти эксперты представляют широкий спектр профессиональной деятельности, в том числе бизнес-сообщества, сферу образования, институты развития и органы власти. Их работа охватывает множество направлений, что создает уникальную платформу для междисциплинарного взаимодействия и обмена опытом.

По словам Чернышенко, сложившаяся ситуация является уникальной в истории. Главной целью для современного образования является достижение суверенитета и лидерства страны всеми возможными путями.

В обсуждении также приняли участие высокопрофильные гости, включая главу Минпросвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

«В рамках работы над Стратегией начинаем формулировать образ будущего к 2040 году. Этот процесс включает определение долгосрочных целей и ключевых ориентиров развития, которые позволят системе образования эффективно отвечать на вызовы времени и запросы общества. В результате обсуждений уже были сделаны выводы о необходимости усиления междисциплинарного подхода, развития кадрового потенциала системы и создания условий для формирования у обучающихся компетенций, необходимых в будущем», — сказал Сергей Кравцов.

Участники вклад в разговор, освещая ключевые вопросы в области образования, науки и молодежной политики. Их участие подчеркивает важность взаимодействия между различными ведомствами и обществом для решения актуальных задач и развития регионов.

Не так давно президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сотрудничестве с Администрацией президента и Российской академией наук разработать проект Стратегии развития образования, который должен быть представлен до 1 марта 2025 года. В настоящий момент идет активная работа над созданием данного документа, призванного определить основные направления и приоритеты образовательной политики страны на ближайшие годы. Основное внимание будет уделено совершенствованию образовательных стандартов, интеграции новых технологий в учебный процесс и развитию компетенций, необходимых для успешной само реализации граждан в современном обществе.

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