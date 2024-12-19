Смертельно опасно: какими продуктами нельзя кормить собак

Фото: 5-tv.ru

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Нередко хозяева хотят порадовать питомца, угостив их различными лакомствами. Однако некоторые из них приводят к серьезным проблемам со здоровьем.

Не рекомендуется кормить собаку шоколадом, фруктами, а также давать питомцам алкоголь и газированные напитки. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Эксперт объяснил, что в данных продуктах содержатся различные вещества, которые могут быть смертельно опасны для питомцев. Таким является алкалоид теобрамин, входящий в состав шоколада.

«У людей он (алкалоид теобрамин — Прим. ред) вызывает повышение настроения и даже эйфорию. А у собак — отравление, воздействует на нервную систему, приводит к судорогам. А в высоких дозах все может закончиться летальным исходом. Особенно опасен темный шоколад», — предупреждает врач.

Не менее опасны для собак алкогольные напитки. Врач рассказал, что в организме животных нет нужных ферментов, которые могли бы перерабатывать алкоголь. Поэтому спиртное даже в небольших дозах вызовет сильное отравление и ставит под удар сердечно-сосудистую систему собаки.

Чай, кофе, газированные напитки и соки тоже противопоказаны собакам, добавил эксперт. Они могут привести к вздутию живота и отравлению кофеином.

Кроме того, не стоит угощать питомцев цитрусовыми, киви и ананасами — данные фрукты могут вызывать сильную аллергию. А такие лакомства как изюм и виноград из-за переизбытка сахара приведут к проблемам с почками.

По словам Шелякова, также не рекомендуется давать собаке авокадо, картофель, капусту, брокколи, хлеб, лук и чеснок.

Если устоять перед умоляющим взглядом любимца все же невозможно, то можно побаловать его небольшим кусочком курицы без каких-либо приправ, перца или соуса. Допустимо также угостить собаку яйцом или творогом, однако в небольших количествах.

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