«Дешевый пиар»: Олег Майами прокомментировал поведение Анны Хилькевич

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Шоумен резко отреагировал на публичное высказывание актрисы.

Олег Майами назвал «дешевым пиаром» публичную претензию Анны Хилькевич в его сторону. Недовольство он высказал в беседе с VOICE.

Однажды на пробах шоумен обратился к Анне Хилькевич с фразой «Ну, у тебя, конечно, внешность такая деревенская». Ответа со стороны актрисы тогда не последовало, но она запомнила едкое высказывание. Именно оно стало причиной ее неприязни к Олегу Майами, которую она недавно публично раскрыла.

Певец же не считает, что сказал что-то оскорбительное. Он вовсе не придал сказанному значения. Для него это было «мимолетным и несущественным». Подшучивания и едкие комментарии — нормально для актеров, отметил Майами. Заявление Анны обидело артиста. Он не понимает, почему свою обиду она вынесла на публику, а не показала сразу. Олег Майами уверен, что подобное поведение со стороны актрисы — попытка пиара за счет его имени.

«На Западе сейчас модно у угасающих звездочек вдруг вспоминать, что их 10 лет назад изнасиловали. Дешевый пиар.»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Олег Майами оскорбил Анну Хилькевич.