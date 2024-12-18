В Минобороны назвали находящиеся в зоне досягаемости ATACMS российские регионы

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Страны Запада поставляют Украине дальнобойные ракеты и уже официально дали разрешение наносить удары вглубь территории РФ.

Министерство обороны РФ показало российские регионы, которые находятся в зоне досягаемости дальнобойного вооружения, поставляемого Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ). Данные были продемонстрированы на брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных атташе.

Согласно данным военного ведомства РФ, в зоне досягаемости таких ракет как американские ATACMS и англо-французские Storm Shadow находятся Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская, Запорожская и Волгоградская области, Краснодарский край и Крым.

Также на слайде Минобороны РФ были обозначены регионы Центрального федерального округа: Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская и Курская области.

Кроме того, беспилотники Tekever AR3 могут долететь до некоторых регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Страны Запада поставляют Украине дальнобойные ракеты и уже официально дали разрешение наносить удары вглубь территории РФ. Хотя по сути они разрешили сами себе применять эти системы по территории нашей страны. Как отметил Герасимов, ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки, чтобы обеспечить подготовку полетных заданий для ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерий Герасимов назвал условия применения Россией ядерного оружия. Президент РФ утвердил новую доктрину об использовании ЯО в ноябре 2024 года.