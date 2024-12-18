Свыше 150 экспонатов представили на новогодней выставке в Музее Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экспозиция будет работать до середины января 2025 года.

Новогодняя выставка «История в миниатюре — взгляд сквозь века» открылась в Музее Победы 18 декабря. Более 150 подлинных экспонатов представлены в рамках экспозиции. Вместе с тем там будет проходить множество праздничных мероприятий, рассказали в музее в беседе с 5-tv.ru.

«Выставка открыла череду праздничных мероприятий, которые пройдут в музее к Новому году. Это и творческие концерты, и мастер-классы, и конечно, исторический квест „Елка Победы“, который соберет в музее на Поклонной горе ребят от шести до 13 лет», — говорится в сообщении.

Посетители могут увидеть на выставке новогодние почтовые открытки, елочные игрушки середины XX века, уникальную коллекцию «Солдаты Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и многие другие экспонаты. Основой экспозиции являются оловянные солдатики, которые представляют разные времена истории России.

Вместе с тем на мероприятии представлены исторические композиции, в том числе подвиг героя Отечественной войны 1812 года, генерала Василия Костенецкого, атака саксонских кавалергардов на русскую пехоту.

Выставка «История в миниатюре — взгляд сквозь века» будет открыта до 12 января 2025 года.

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