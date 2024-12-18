«Мама не вернется»: в Петербурге женщина оставила новорожденного в ТЦ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Происшествие сняли камеры видеонаблюдения.

Прокуратура и следователи разбираются в жуткой истории с брошенным младенцем в Петербурге. В торговом центре обнаружили коляску с ребенком и запиской:

«Мама не вернется. Позаботьтесь о нем».

Происшествие сняли камеры наблюдения. Правоохранители установили личность женщины. Сейчас на вместе с мужем находится в полиции.

«Известиям» удалось разыскать отца брошенного малыша. Выяснилось, что у пары есть еще один ребенок. В эксклюзивном разговоре мужчина рассказал, что могло стать причиной такого поступка супруги.

«Мама, да, в расстройстве она немножко. Знаете, есть такой термин — „послеродовая депрессия“. Это наш случай, наверное. Я узнал это от нее спустя какое-то количество времени. Потому что вы уже в курсе, а я еще только подъезжаю», — поделился мужчина.

Младенца отправили в больницу. Предварительное обследование показало, что он в порядке. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Как рассказал «Известиям» отец, он намерен забрать малыша.