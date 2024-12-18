На прямую линию с Путиным поступило более 1,5 миллиона обращений
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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В колл-центре звонки не смолкают ни на секунду.
Менее суток остается до одного их самых ожидаемых политических событий в уходящем году — большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией.
В колл-центре звонки не смолкают ни на секунду. Количество обращений граждан уже превысило отметку в полтора миллиона. Примечательно, что много вопросов поступает и от молодежи — их волнует тема образования. Ну, а люди более старшего поколения интересуются здравоохранением, сферой жилья и коммунальных услуг.
Обрабатывать все сообщения и не пропустить самое важное волонтерам и операторам помогает, в том числе искусственный интеллект.
«Итоги года с Владимиром Путиным» подведем уже завтра, 19 декабря. Начало в полдень по московскому времени. Зрители Пятого канала увидят разговор с президентом в прямом эфире.