«Это лучший выход»: как ВС РФ вынуждают ВСУ сдаваться в плен под Кураховом

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Как используются агитснаряды и чем они отличаются?

Прямо сейчас ВСУ терпят огромные потери на кураховском направлении. Счет идет на десятки. При этом командование украинской армии срывает переговоры о выходе своих подразделений из окружения, обрекая своих солдат на неминуемую смерть.

Под нашим контролем уже большая часть территории города. Основные бои перекинулись в северо-западный район. О том, что происходит в Курахово, знает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Кадры объективного контроля на кураховском направлении — хроника методичного перемалывания обороны противника. Вот выследили и точным ударом уничтожили танк. Авиабомбы выжигают целые опорные пункты. Штурмовики закидывают мины буквально под колеса бронемашинам ВСУ и забрасывают взрывчатку в подвалы, ликвидируя очаги сопротивления.

Тяжелые потери, которые ВСУ несут на кураховском направлении, очередной пример того, что происходит, когда политические решения ставятся выше военной целесообразности. Командующий группировкой ВСУ «Днепр» Александр Луценко попытался спасти гарнизон от бессмысленной гибели и договориться о его выводе с российской стороной, но это не понравилось Зеленскому.

«Командование ВСУ обратилось к нам с просьбой о переговорах. Были достигнуты предварительные договоренности о беспрепятственном выходе подразделений ВСУ из окружения с легким стрелковым оружием. Однако по вине украинской стороны переговоры были сорваны. В результате действий своего командования оставшиеся в Курахово подразделения обрекаются на уничтожение», — рассказывает начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

За попытку сохранить людей Луценко снят с должности. А подразделения из Курахово все равно выходят, но не все. Первыми ловушку покидают самые подготовленные и оснащенные. А на их место массово завозят бесправных мобилизованных — это старая тактика ВСУ.

«Броня» ушла, расчеты FPV ушли, и нас, мобилизованных, бросили и выключили рацию. Мы все обсудили, решили сдаться, чтобы остаться живыми», — признается пленный боевик ВСУ.

Чтобы помочь обреченным боевикам ВСУ принять единственно верное решение, в группировке «Юг» сформированы специальные группы, которые с помощью дронов разбрасывают над позициями противника листовки.

Вообще, сдаться в плен не так-то просто. Это довольно сложная операция. Нужно сделать так, чтобы тебя не убили свои, чтобы тебя не уничтожил противник, пересечь большие простреливаемые пространства, минные поля и так далее. И вот эти листовки содержат в себе инструкции как грамотно все это сделать. Здесь есть частота, выйдя на которую можно связаться и получить указания. Ну и сама по себе эта листовка является таким документом — пропуском, который при сдаче в плен гарантирует безопасность и сохранение жизни.

Это выглядит так — 400 листовок ветром разносит на большое расстояние. Агитация работает эффективнее, когда сначала прилетает дрон с боеприпасами, как на видео, и только потом с листовками.

А еще убедительнее, когда листовки доставляют с помощью «Урагана». В такой агитснаряд умещается четыре тысячи листовок. Их разбрасывает на большой высоте. Есть специальный агитдрон с громкоговорителем.

«Вот как-то так. Это уже подлетает ниже, стараемся поближе запустить к ним и давить на психику, пока не пойдут сдаваться. Иногда песни ставим патриотические, ну как, помогает!» — рассказывает российский боец с позывным «Ястреб».

И это реально работает! Вот сдается группа из трех человек. Вот в темноте идет уже отделение — около десяти человек. А вот сдается целый взвод.

«Вот когда у нас последний раз была массовая сдача, они прям за дроном звуковещательным — он вещал мелодию, но они за ним собрались и пошли. Ну и дроном вывели их к нашим бойцам, которые их разоружили, вывели под конвоем», — говорит «Ястреб».

Разумеется, все это работает только в связке с мощным силовым воздействием. Прежде чем боевик украдкой поднимет и спрячет подальше листовку, его волю к сопротивлению должны сломать наши штурмовики, артиллеристы и летчики.