Снег на моей голове: перхоть может возникнуть в результате излишней гигиены

Фото: 5-tv.ru

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Врач рекомендует не выбирать уходовую косметику для волос, содержащую спирт.

Частое мытье кожы головы может спровоцировать появление перхоти. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-дерматолог Екатерина Каминская.

По словам специалиста, если перестараться с процедурами для волос, то существует риск спровоцировать повышенную выработку кожного сала, а, значит, — развитие патогенных микроорганизмов и перхоти. Такой же эффект может возникнуть, если наносить бальзамы и маски на кожу головы.

Но это не значит, что нужно забывать о соблюдении правил личной гигиены.

«Накопление кожного секрета приводит к развитию дрожжей Malassezia в микробиоме кожи, которые могут провоцировать образование перхоти», — пояснила дерматолог.

Не забывайте правильно подбирать уходовую косметику. Те средства, что содержат спирт, иссушают кожу головы, уверена Каминская.

Кроме того, стресс, что провоцирует выброс кортизола, вызывает воспаление и выработку кожного сала. А продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров создают дисбаланс микробиома кожи, волос и фолликулов. Все это также прямой путь к перхоти.

Для лечения врач советует шампуни с содержанием пиритиона цинка и кетоконазола. Можно также использовать масло чайного дерева и средства с салициловой кислотой. Помогают и профессиональные пилинги.

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