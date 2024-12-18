Герасимов: потери ВСУ с начала СВО составляют около миллиона человек

Фото, видео: Evgeniy Maloletka/ТАСС; 5-tv.ru

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Только в Курской области украинские боевики потеряли порядка 42 тысяч убитыми и ранеными.

С начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными около миллиона человек. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Кроме того, киевский режим лишился порядка 20 тысяч танков и боевых машин. Герасимов отметил, что российские войска наступают по всему фронту.

«В этом году освобождено более 190 населенных пунктов, под контроль перешло около 4,5 тысячи квадратных километров территории», — сказал глава Генштаба РФ.

Генерал армии добавил, что в Курской области потери ВСУ составили более 42 тысяч человек.

«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», — заявил Герасимов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерий Герасимов назвал условия применения Россией ядерного оружия.