«Удержание агрессора»: Герасимов назвал условия применения Россией ядерного оружия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Президент РФ утвердил новую доктрину об использовании ЯО в ноябре 2024 года.

В случае возникновения угроз Россия может применить тот вид оружия, который посчитает целесообразным, в том числе и ядерное. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Он напомнил, что изменения российской ядерной доктрины были обусловлены негативными изменениями военно-политической обстановки в мире и агрессии по отношению к РФ со стороны стран Запада. И обвинения тех же государств в адрес России об усилении ядерной риторики — еще одна активная пропагандистская кампания против нашей страны.

«Так называемый „порог сдерживания“ не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника», — отметил Герасимов.

Глава Генштаба подчеркнул, что в США порог применения ЯО гораздо ниже российского, кроме того, он обозначен нечетко.

Герасимов подчеркнул, что нападение на РФ со стороны неядерного государства, поддерживаемого ядерным, будет рассматриваться как их совместные действия.

«Не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», — сказал Герасимов.

Генерал армии отметил, что сейчас на эскалацию сознательно идет Украина при поддержке США и союзников по НАТО. Именно страны Запада дали разрешение на использование своего дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это делает Штаты непосредственным участником конфликта.

«В ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года российские Вооруженные Силы провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности „Орешник“ по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины», — напомнил Герасимов.

Он заявил, что и впредь Россия будет реагировать на действия киевского режима в соответствии с уровнем угрозы безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у границ России.