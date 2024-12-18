Патрушев указал на рост напряженности в Арктике из-за активности НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России — около 20 тысяч километров.

Военная активность стран-членов Североатлантического альянса в Арктике повышает риск конфликта. Такое заявление сделал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе заседания.

Он отметил, что климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. Это привлекает другие государства, в том числе не относящиеся к региону.

«В этой связи политическая напряженность и соперничество в арктических широтах неуклонно возрастают. Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе», — заявил Патрушев.

Он указал на приостановление международного сотрудничества в рамках Арктического совета и других форматов, которые действуют в этом регионе. Вместе с тем данные страны обсуждают проблемы в Арктике без участия России.

Арктическая зона РФ становится территорией, которая имеет ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. В этом месте располагается самая протяженная часть российской границы. Как указал Патрушев, ее нужно охранять и защищать от участившихся провокационных действий арктических соседей.

Он также подчеркнул, что арктический регион России играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, поскольку здесь проходит значительная часть государственной границы РФ.

«Здесь проходит самая протяженная часть государственной границы России — около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей», — подчеркнул Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул важность освоения Арктической зоны России.