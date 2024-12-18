Социологи рассказали об изменениях в жизни победителей гослотерей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Большинство опрошенных стали чувствовать себя увереннее в финансовом плане.

Подавляющее большинство (72%) победителей лотерей от «Столото» признались, что после получения денежного приза стали чувствовать себя увереннее в финансовом плане. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как отметил генеральный директор центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, «опрос показывает, что жизнь этих людей улучшается, потому что они рационально распоряжаются выигрышем».

Согласно исследованию, 80% респондентов после выигрыша не стали отказываться от работы. А два десятка победителей решили освоить новые направления профессиональной деятельности и собираются вложиться в учебу.

Также выяснилось, что 38% респондентов предпочитают инвестировать призовые деньги в недвижимость, а 27% выигрыш помог покрыть долги. Многие также заявили, что направляют полученные средства на помощь близким или на благотворительность. 11% положили деньги в банк.

«В целом по выборке около 30% всех победителей тратят свои средства на помощь близким, родным, но этот процент значительно выше в молодой аудитории до 35 лет, это около 38% победителей», — отметила заместитель гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

Участники опроса также отметили, что никакой особенной стратегии, направленной на победу в лотерею, у них не было. Но они регулярно покупают билеты.

В опросе приняли участие 500 победителей гослотерей от «Столото», которые выиграли от 1 до 500 млн рублей.