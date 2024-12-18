По фиксированной цене: как в России будет работать лизинг жилья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Наладить новый механизм в России планируют до 2030 года.

В Минстрое разрабатывают механизмы, которые должны стать импульсом для развития рынка недвижимости в стране. На фоне растущих цен на съем жилья и высоких кредитных ставок, предлагают внедрить лизинг квартир. Это аренда с последующей возможностью выкупа. Когда нововведение заработает и насколько это выгодно? Схему с квадратными метрами просчитал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Просторная двушка, которую хозяйка делит с любимой кошкой. Правда, Любовь Мусиенко не совсем хозяйка — она арендовала жилье у города. Ремонт — заезжай и живи. Сантехника, электроплита — остальное докупила. Но главное, сколько это стоит — восемь тысяч рублей в месяц.

«Бытовыми условиями я очень довольна, потому что ну все есть», — рассказала Любовь.

Своего жилья у женщины не было. Узнала о программе соцнайма: подала документы, справки о зарплате, несколько лет ждала очереди. Наконец — новый дом в пригороде Петербурга, в шаговой доступности от достопримечательностей Царского Села.

«Такая программа очень нужна, потому что очень много снимающих и отдающих квартирным хозяйкам эти деньги. Сколько я выплатила этим квартирным хозяйкам… Однозначно однокомнатную квартиру можно было купить», — отметила Любовь.

Пока в Петербурге восемь таких домов на 376 квартир. Своей очереди ждут еще 350 человек. Риелторы говорят, аренда квартир за этот год подорожала примерно на треть. Дешевле 45 тысяч однокомнатную квартиру отыскать сложно что в Петербурге, что в столице. А взять ипотеку под 30% — нереально.

«Сейчас выгоднее снимать квартиру. Брать ипотеку по (текущим. — Прим. ред) ставкам, переплачивая стоимость квартиры… Я пока таких людей еще не встретил, кто бы смело заявил, что может себе легко это позволить», — рассказал риелтор Андрей Силантьев.

Аренды квартиры по соцнайму в доме на кадре обходится жильцам не дороже 12 тысяч рублей. Если снять однушку в этом же раойне — выйдет примерно 40 тысяч рублей. Ну а если купить жилье в ипотеку — это где-то восемь миллионов за квартиру в очень плохом состоянии, при первоначальном взносе в 20 процентов — выйдет 170 тысяч в месяц на протяжении десяти лет.

Это тот случай, когда старинный доходный дом в центре Петербурга снова стал доходным. В один момент его признали аварийным, расселили, привели в порядок, а квартиры город начал сдавать тем, кто попадает под программу соцнайма. Она действует в Москве, Петербурге, Воронеже, Приморском Крае, Тюменской области. Арендные дома заселяют многодетными семьями и теми, кто годами ждал улучшения жилищных условий.

«Чтобы встать в эту программу, ты должен быть нуждающимся в улучшении жилплощади и платежеспособным. Два прожиточных минимума на человека — и не более пяти», — рассказал участник программы Андрей Пешев.

Строят арендные дома и для студентов. Цены, правда, в разы выше. Аренда студии в столице в этой новостройке стартует от 30 тысяч — в 30 раз дороже койко-место в общежитии, но в разы дешевле аренды у собственника. Естественно, аренда возможна только пока учишься.

Договор же соцнайма заключают на десять лет. У арендаторов приоритетное право пролонгации. Еще одно направление, которое планируют активно развивать — лизинг жилья, то есть аренда с последующим выкупом, как альтернатива ипотеке.

«Ежемесячный платеж должен не превышать текущую ставку по аренде. И второе — по объекту лизинга должна фиксироваться выкупная стоимость. Для того чтобы у покупателя была уверенность в том, что стоимость жилья на протяжении того времени, пока он его снимает, не изменится», — отметил сооснователь агентства по кредитованию Павел Смольянинов.

До 2030 года механизм должен быть отлажен. Все-таки свое жилье — оно и есть свое. Тут и ремонт можно сделать, какой хочешь, не спрашивая у собственника, и о продлении договора аренды можно не переживать, и на улицу с вещами в любой момент никто не попросит.