Европейские страны не смогут отказаться от российского газа в ближайшие пару лет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

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РФ остается главным источником тепла на континенте.

Европа, несмотря на амбициозные планы, не сможет отказаться от российских энергоносителей даже к 2027 году. Такой прогноз дают аналитики информационного агентства Bloomberg.

По заявлениям экспертов, Россия остается одним из главных поставщиков газа на континенте. Об этом свидетельствуют и последние данные Евростата. Европейские страны в октябре потратили на российский газ более одного миллиарда евро — это на 20% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Таким образом Россия заняла вторую строчку по объемам импорта этого топлива в ЕС. А главными покупателями стали Франция, Венгрия, Греция и Испания.

Ранее 5-tv.ru писал, что запасы газа в Европе упали до рекордно низких показателей.