Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ является невосполнимой утратой, он был предан своему долгу.

Западные страны являются главными получателями выгоды от терактов, которые совершает киевский режим. В том числе речь идет об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, разоблачавшего преступления англосаксов и участников НАТО. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он служил бесстрашно, защищал родину, за спинами не прятался, он стал настоящей костью в горле для разномастных русофобов на Западе. <…> Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы понимаем его глубинные цели и причины. <…> Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им (странам Запада. — Прим. ред.) сильно мешал все эти годы заниматься подлогом», — сказала дипломат.

Дипломат подчеркнула, что гибель Кириллова является невосполнимой утратой, генерал-лейтенант был предан своему долгу. Он разоблачал американские лаборатории на Украине, факты применения химоружия ВСУ, изготовления грязной бомбы и подготовки провокаций.

Кроме того, СБУ бездоказательно возбудила уголовное дело в отношении Кириллова. После его убийства киевский режим «взял на себя ответственность» и стал говорить о якобы законности действий, которой на Украине нет. Однако главным образом получают выгоду от терроризма Незалежной именно англосаксы.

Убийство Кириллова

Утром 17 декабря погибли Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

Стоит отметить, что Украина, хоть пока и анонимно, уже взяла на себя ответственность за теракт и убийство Игоря Кириллова. По словам источника газеты The New York Times из СБУ, киевский режим считал генерал-лейтенанта «законной целью». В то же время в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной. Киевский режим пообещал злоумышленнику за его устранение 100 тысяч долларов.