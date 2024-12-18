Хорошего помаленьку: с какими новогодними блюдами опасно сочетать алкоголь

Фото: 5-tv.ru

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В том числе это несет вред людям с сахарным диабетом, ожирением и избыточным весом.

Алкогольные напитки не рекомендуется сочетать со сладким, ведь тогда уровень глюкозы увеличится в несколько раз. Это крайне вредно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, ожирением и избыточным весом. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с изданием Газета.ру.

«Не рекомендуется сочетать алкогольные напитки и с фруктами. Они содержат в своем составе фруктозу — сахар, который при сочетании с алкоголем оказывает неблагоприятное действие на поджелудочную железу и печень», — сказала она.

Не стоит сочетать спиртные напитки и с солеными продуктами. Большое количество соли нарушает водный баланс в организме, в результате появляются отечности, увеличивается нагрузка на почки и сердце. Особенно воздержаться от такого сочетания следует людям с гипертонической болезнью.

Также острые продукты в сочетании с алкоголем могут негативно влиять на слизистые желудочно- кишечного тракта, вызывая воспаление. Жареное мясо тоже не стоит запивать спиртными напитками, ведь это приводит к набору веса, а еще пагубно влияет на функциональность печени и поджелудочной железы.

До этого кандидат медицинских наук Владимир Логинов порекомендовал воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя. Гастроэнтеролог тоже указал на вред сладких спиртных напитков. Специалист посоветовал на праздничный стол лучше ставить сухие сорта вин и употреблять их, естественно, в умеренных количествах. А газированные напитки лучше заменить на лимонную воду или травяной чай.

Однако не только алкоголь может навредить организму. Так, например, людям с гастритом следует отказаться от оливье. От селедки под шубой Логинов посоветовал отказаться гипертоникам, так как рыба в составе способствует задержанию жидкости в организме. Это может спровоцировать высокое давление и навредить сердечно-сосудистой системе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам могут запретить дарить друг другу алкоголь. В Госдуме предлагают вручать вместо спиртных напитков то, «что будет действительно приносить людям радость и удовольствие».