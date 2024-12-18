«Жаль всех»: Сысоева прокомментировала смерть экс-мужа Седоковой

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Артистка пересекалась с Янисом Тиммой на матчах по баскетболу.

Актриса Надежда Сысоева выразила соболезнования всем родным и близким погибшего баскетболиста и экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. В ходе беседы с корреспондентом 5-tv.ru артистка заявила, что была знакома со спортсменом. Они оба играли в Медийной баскетбольной лиге, где, собственно, и пересекались.

«От лица Медийной баскетбольной лиги, конечно, хотим выразить соболезнования всем родным и близким», — сказала Надежда на премии журнала HELLO!

Однако Сысоева отказалась высказывать свое мнение относительно обстоятельств гибели Яниса, посчитав для себя это некорректным.

«Очень жаль всех в этой ситуации», — отметила актриса.

Тело экс-мужа певицы Анны Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы. Он покончил с собой. У Яниса остался маленький сын от первого брака.

Известно, что Седокова решила развестись со спортсменом в октябре. В браке они прожили четыре года, на протяжении этого времени они часто расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой. Баскетболист, в свою очередь, пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-агент Тиммы удивился найденному в его номере алкоголю.