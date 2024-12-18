Ярко и завораживающе: жители Петербурга наблюдали световые столбы в небе
Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали световые столбы в небе
Фото, видео: © РИА Новости/Роман Пинчук; 5-tv.ru
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Редкое природное явление можно увидеть исключительное в темное время суток и в сильный мороз.
Яркое и завораживающее зрелище наблюдали жители Петербурга и Ленинградской области. Это так называемые световые столбы.
Люди активно делились невероятно красивыми кадрами в соцсетях. Редкое природное явление можно увидеть исключительное в темное время суток и в сильный мороз. Это вертикальные полосы, которые возникают от источника света, в данном случае — Луны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кольца Сатурна в 2025 году дважды исчезнут для наблюдателей с Земли. Это явление можно будет заметить весной и осенью.
При этом в другое время кольца будут видны только очень тонкой полоской. Примечательно, что такое происходит раз в 15 лет.