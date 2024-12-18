В России автокредитование выросло на 70% за год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Причиной называют повышение ключевой ставки и утильсбора.

Рынок автокредитования в России вырос на 70% в сравнении с данными прошлого года. Как выяснили «Известия», люди берут займы несмотря на то, что переплачивают практически в два раза.

Сейчас наблюдается ажиотажный спрос. На это повлияло несколько факторов. Прежде всего, повышение ключевой ставки и утильсбора. Опасаясь роста цен и ужесточения условий по кредиту, люди не стали откладывать покупку новых машин. В итоге за год набрали займов почти на два триллиона рублей.

Эксперты отметили, что динамичный рост автокредитования только разгоняет цены на внутреннем рынке. Центробанк намерен вмешаться в ситуацию и ограничить выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД.