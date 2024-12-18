Бородина рассказала о подготовке к свадьбе: «Будем сильно суживать круг»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Дату торжества знаменитость пока не собирается раскрывать.

Скромной свадьбы у телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова не получится. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали сами знаменитости на премии журнала HELLO!

Звезда «Дома-2» признается, что не будет устраивать «пир на весь мир», но и с очень маленьким количеством гостей отпраздновать такое важное событие не получится. Телеведущая не хочет кого-то обидеть, не пригласив на торжество.

«Хочешь в кругу близких, потом все равно начинается история, когда люди пишут: „Ну вы нас же позовете?“ Ты никогда не знаешь, что отвечать на этот вопрос <…> Мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии 20 человек точно не выйдет», — объясняет Бородина.

Дату предстоящей свадьбы будущие супруги не раскрыли, зато заверили, что узаконят свои отношения в России.

Платье Ксения тоже еще не начала выбирать. Говорит, что для этого еще очень рано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие звездные пары поженятся в 2025 году.