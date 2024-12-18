Была интрига? Трамп одержал окончательную победу в президентской гонке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Julia Nikhinson - CNP; 5-tv.ru

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Республиканец получил необходимое количество голосов выборщиков.

Дональд Трамп теперь уже точно одержал победу в президентской гонке. Он официально получил необходимое количество голосов выборщиков.

Эта процедура носила скорее формальный характер, но интрига все же сохранялась. Не исключено, что кто-то из коллегии выборщиков мог передумать в последний момент и отдать свой голос за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Тем временем, уходящий Джо Байден не упустил возможности сам себя похвалить за проделанную на посту президента работу. О настроениях в Штатах за месяц до смены хозяев Белого дома — корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Дональд Трамп — безоговорочный победитель, а в США победитель получает все. Избранный президент нетерпелив. Выборщики еще только собирались с мыслями, когда Трамп уже считал миллиарды и рабочие места, которые должны появиться благодаря его красивой победе и новым инвестициям.

«Появиться как минимум 100 тысяч рабочих мест для американцев, и это происходит потому, что после выборов ощущается оптимизм в отношении нашей страны. Многие другие люди также придут с огромными суммами денег», — заявил Трамп.

Коллегия выборщиков собралась накануне, чтобы подтвердить результаты состоявшихся выборов — тогда Трамп получил 312 голосов. В общей сложности в ритуальной процедуре участвовали 538 выборщиков.

Подсчитать голоса и утвердить решении членов коллегии Конгресс должен 6 января. Но еще накануне поздно вечером стало понятно — они не передумали, и Трамп станет 47-м президентом США. Так, например, победу объявили в Огайо.

В одних штатах выборщиков больше, в других меньше. Число зависит от количества конгрессменов от штата. Сначала отчитались Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. В первом случае голоса получила Харрис. Во втором — Трамп. Все процедуры транслировали в интернете.

«Собравшись сегодня здесь, чтобы выполнить эту освященную временем обязанность, мы должны понимать всю важность этого момента и в особенности понимать важность принципов Конституции США, которые сохранились до наших дней», — объявил губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

Голосуют за президента США заслуженные люди и бывшие политики. Выборщиком, например, был Билл Клинтон. Отказаться от обещания, которое член коллегии давал под присягой, сложно, тут нужна стальная воля. А в большинстве штатов даже предусмотрены штрафы. И все же каждый выборщик «имеет право голоса по своему выбору», то есть все же может передумать. Поэтому какая-никакая интрига все равно сохранялась. Да и сам Трамп подливал масла в огонь — весь последний месяц шокировал благородный истеблишмент своими будущими назначениями на ключевые посты.

Впрочем, гражданская война в США, которой всю предвыборную компанию пугали американцев и эксперты, и Голливуд, похоже, отменяется как минимум на следующие четыре года. Вряд ли у Харрис, которую Трамп опередил на 86 голосов, хватит духу самой идти на Капитолий. Да и кто за ней теперь пойдет, если даже в родном Окленде вице-президент не смогла навести порядок.

Самого Трампа, когда все формальности соблюдены, не остановить. Он уже поквитался с обидчиками. На днях отсудил у канала ABC News 15 миллионов долларов за то, что телеведущий обвинил республиканца в изнасиловании. The Washington Post даже выпустил заметку, которая похожа на скупую мужскую слезу.

«ABC News никогда не сможет пережить эту капитуляцию. Никогда», — говорится в материале.

Но, если бы не чистая победа Трампа, все было бы сложнее — как в 2020 году, а до этого в 2016-м, когда выборщиков, всеми правдами и неправдами переманивала Хилари Клинтон. На фоне хватких коллег по партии и их интриг речи Байдена кажутся сейчас «лебедиными песнями».

«Мы работали практически без скандалов. Сегодня это сложно сделать в Америке. Одна вещь, в которой я уверен, говоря о своем президентском сроке, — это важность следующего вопроса: мы оставляем страну в лучшей форме, чем нам ее отдали? Сегодня от чистого сердца мой ответ — «однозначно, да», — заявил Джо Байден.

Тем не менее больше половины американцев критикуют избирательную систему Штатов. Больно запутанная и устаревшая. Да и термин «неверный выборщик» появился не на пустом месте. Судя по данным последних опросов, избиратели от этого института вообще хотят отказаться.