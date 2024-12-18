Универсален: почему алкоголь в России дарят чаще всего

Фото: 5-tv.ru

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Часто его дарят врачам, учителям, госслужащим, коллегам — буквально всем и по любому поводу.

В преддверии Нового года россияне все чаще стали задумываться, а что подарить коллегам на работе, любимому врачу или просто знакомому. И каждый раз приходят к мысли — алкоголь — лучшее решение. Социолог Алексей Рощин объяснил в интервью изданию Life.ru, почему именно горячительный напиток становится подарком для любого повода.

Специалист отметил, что алкоголь зачастую изготавливают в красивой бутылке и упаковке. Кроме того, напиток считается гостинцем с приятным вкусом для приятного использования.

Кроме того, алкоголь универсален. Его можно подарить буквально всем: коллегам, родственникам, начальству и сослуживцам. По мнению Рощина, получить в качестве подарка алкоголь желают чаще мужчины, нежели женщины. При этом этот знак внимания не намекнет на близкие и теплые отношения, но в то же время будет уместен в большинстве случаев.

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