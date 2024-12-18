«Не по его части»: экс-агент Тиммы удивился найденному в его номере алкоголю

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Родные, близкие и знакомые баскетболиста пребывают в шоке от его поступка.

Смерть баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы в хостеле Москвы шокировала не только его поклонников, но и самых близких и родных. Пока они продолжают строить догадки, почему спортсмен решился покончить с собой, стали поговаривать — в номере, где проживал Тимма нашли алкоголь и ягодный сок.

В интервью изданию «МК» экс-агент спортсмена Станислав Рыжов объяснил, как баскетболист относился к алкоголю и мог ли незадолго до смерти выпить горячительный напиток. По его словам, такой находки быть не могло, так как Тимма серьезно относился к своему здоровью, тщательно за ним следил.

«Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был „маньяком“ в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», — заявил Рыжов.

Бездыханное тело Тиммы обнаружили накануне в хостеле в центре Москвы. Рядом с ним лежал телефон, на котором былА написана просьба позвонить Анне. За неделю до этого баскетболист развелся с Седоковой. Это событие он тяжело переживал. Поговаривали, что хотел вернуть любимую, но она была непреклонна. А за день до кончины экс-жена отмечала 42-летие. Тимма трогательно поздравил ее, опубликовав совместный ролик в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с певицей Анной Седоковой после новости о кончине экс-мужа.