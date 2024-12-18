Вставляют в фасад здания: неравнодушные несут цветы к дому погибшего Кириллова

Люди приносят цветы к дому погибшего Кириллова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Трагедия, названная терактом, тронула до глубины души многих москвичей.

К дому на Рязанском проспекте в Москве, где жил и недавно погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, люди несут гвоздики. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

На видео видно, как неравнодушные вставляют цветы в поврежденный фасад здания. Некоторые просто кладут гвоздики прямо под ограждающими место трагедии конструкциями.

Теракт в Москве

Трагедия на Рязанском проспекте в Москве произошла утром 17 декабря. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрывное устройство было установлено на стоящем рядом с подъездом самокате.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На месте трагедии работал робот-сапер. Были изъяты записи с камер наблюдения. Следствие установит лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео взрыва в Москве, от которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.