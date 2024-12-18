«Не знали заранее»: в США отрицают причастность к смерти генерала Кириллова
Представитель Госдепа США: американцы непричастны к теракту в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Представитель Госдепа США воздержался от подробных комментариев.
В США заявили, что не имеют отношения к теракту в Москве, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа страны Мэттью Миллер.
«У меня нет оценок по поводу этого. Могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее», — заявил Мэттью Миллер.
По словам Миллера, американцы не имели никакого отношения и к организации и подготовке покушения на Кириллова.
Ранее в ряде американских и британских СМИ появилась информация, что убийство Кириллова — дело рук киевского режима.
Теракт в Москве
Трагедия произошла утром 17 декабря. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрывное устройство было установлено на стоящем рядом с подъездом самокате.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На месте трагедии работал робот-сапер. Были изъяты записи с камер наблюдения. Следствие установит лиц, причастных к преступлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях трагедии.