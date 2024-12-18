Украина взяла на себя ответственность за теракт, в котором погиб генерал Кириллов

The New York Times: СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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При этом в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за террористический акт, который произошел в восточной части Москвы и унес жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в СБУ.

«Представитель СБУ заявил, что Украина несет ответственность за это убийство», — сообщили журналисты.

По словам источника из СБУ, киевский режим считал генерал-лейтенанта Кириллова «законной целью». В то же время в США заявили, что не знали о готовящемся покушении.

Теракт в Москве

Утром 17 декабря произошла трагедия. Взрывное устройство было установлено на самокате, который находился рядом с подъездом. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

На месте происшествия работал робот-сапер. Были изъяты записи с камер наблюдения. Следствие установит лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео взрыва в Москве, от которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.