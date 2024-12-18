Третий танкер: в Черном море удалось избежать еще одного кораблекрушения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Старое судно типа «Волгонефть» едва не стало очередной жертвой шторма.

Теперь к событиям в Черном море, где на минувших выходных потерпели крушения два танкера с мазутом, а сегодня сигнал бедствия пришел с борта еще одного судна, точно такого же типа — «Волгонефть».

Он стоял на рейде недалеко от порта «Кавказ», но в открытом море сейчас очень плохая погода: волны по четыре с половиной метра и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Там бушует шторм и теплоходы, построенные еще полвека назад, для использования на реках, таких волнений просто не выдерживают.

Капитан сегодняшнего танкера сообщил о нарушении герметичности грузового резервуара, однако сам корпус не поврежден, поэтому судно с помощью буксиров подтянули ближе к бухте.

Но главное что не произошло утечки. Ведь и без новых проблем спасатели вот уже вторые сутки собирают мазут на протяжении десятков километров береговой линии Черного моря. Самая сложная ситуация под Анапой. Там в черных лужах все городские пляжи.

Пока спасателям и волонтерам удалось собрать около 12,5 тонн мазута, а по предварительным данным из емкостей затонувшего танкера вытекло четыре тысячи тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Анапе устраняют последствия выброса мазута.