Настоял невролог: Анна Седокова находится в больнице в состоянии аффекта

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тяжелое состояние психики стало причиной госпитализации певицы.

Невролог настоял на том, чтобы певицу Анну Седокову госпитализировали. Сейчас она пребывает в состоянии аффекта из-за гибели бывшего супруга, сообщил ТАСС.

В связи с последними событиями Анна нуждается в помощи специалистов. Гибель Яниса Тимма повергла артистку в состояние шока. Тело баскетболиста было найдено в хостеле Москвы. Предполагается, что он поколнчил с собой.

Супругов объединяло четыре года непростого брака. Они познакомились в 2019 году, а поженились осенью 2020 года. Решение расстаться было принято еще в октябре, однако окончательно развелись они лишь за неделю до случившегося — 9 декабря. Янис пытался сохранить отношения, но история любви завершилась очень трагично. До трагедии ходили слухи, что отношения пары нормализовались.

Днем 17 декабря Седокова опубликовала в своих соцсетях видео из медучреждения, на котором она лежит под капельницей. Певица не сказала ни слова, был слышен лишь ее плач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова оказалась в больнице.