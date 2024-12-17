Не идет на поправку: у Бориса Щербакова диагностировали проблемы с суставами

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Актер находился под пристальным наблюдением врачей, которым удалось выявить ряд хронических заболеваний.

Врачи выявили у Бориса Щербакова проблемы с лучезапястными суставами. Сейчас артист находится в больнице и продолжает лечение, сообщил источник 5-tv.ru.

Также он рассказал, что актер страдает от нескольких хронических заболеваний, которые были выявлены у него во время пребывания в больнице. Некоторое время Щербаков находился в реанимации, но теперь его перевели в другое отделение.

О госпитализации Щербакова стало известно 5 декабря. Это случилось после его падения на лестничной клетке, которое повлекло за собой сотрясение мозга. Уже 9 декабря артисту провели операцию, восстанавливался от которой он в реанимации.

Еще раньше, 10 сентября, Борис Щербаков вызвал скорую помощь из-за боли в сердце и его увезли в больницу. Тогда ему поставили диагноз «нестабильная стенокардия». Через два дня актер подтвердил случившееся и поделился новостями о выписке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Щербаков жалуется на боли после операции.