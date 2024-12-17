Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Организация объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России.

Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Правление войдет в структуру Наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования, который утверждает основные векторы развития организации, а также дает оценку эффективности ее деятельности», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Комиссаров с 2018 года являлся генеральным директором президентской платформы «Россия — страна возможностей». За прошедшие года она стала крупнейшей в стране социальной экосистемой, состоящей из 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов и профессий.

Организация объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России и более чем 150 стран мира.

Среди проектов платформы широко известные конкурсы «Это у нас семейное» и «Лидеры России». Также существуют и разнообразные проекты для учащихся школ и университетов, управленцев и специалистов. Они открывают для участников широкие возможности саморазвития, раскрытия своих талантов, личного и карьерного роста.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Центральном университете прошел День открытых дверей.