Полностью отечественный: РЖД представили обновленный «Сапсан»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/PAVEL KASSIN; 5-tv.ru

Поезд отпраздновал свое 15-летие.

Высокосортные поезда запустили 15 лет назад. И теперь каждый день они востребованы, что заставляет дизайнеров и инженеров постоянно совершенствовать состав. Количество ежедневных рейсов по сравнению с моментом запуска выросло в пять раз. И вот теперь на рельсы вышел новый, модернизированный поезд. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Такой же быстрый, но более комфортный — так кратко можно описать обновленный «Сапсан». Снаружи главный поезд, связывающий жителей двух столиц России, не изменился, зато внутри весь интерьер теперь полностью из отечественных материалов.

К 15-летию Сапсана в поезд добавили купе. Они двухместные. С беспроводными зарядками, наушниками, мультимедиа и регулируемым освещением.

Продолжают обновлять и модернизировать состав на протяжении всех 15 лет его существования из-за востребованности. В первый рейс «Сапсан» отправился 17 декабря 2009 года. Тогда появление скоротсного поезда в корне изменило жизнь москвичей и петербуржцев. Особенно тех, кому приходилось жить на два города. Быстрые поезда выбирают и бизнесмены и целые семьи.

В семейном классе «Сапсана» обновили обивку кресел, теперь она сделана из российских материалов и в ярких цветах. А в игровую зону добавили портативные приставки для детей.

Когда маршрут разрабатывали, у немецких партнеров вместо 60 получилось закупить всего 16 составов, но даже они смогли составить конкуренцию самолетам. Приезжая на вокзал в центр города, людям в разы меньше приходилось тратить времени и денег на дорогу, чем до аэропорта.

За 15 лет «Сапсаны» перевезли почти 63 миллиона пассажиров, что сравнимо с населением не ЮАР, и проехали более 75 миллиона километров. Это все равно, что слетать с Земли на Луну почти 200 раз.

Для Алексея Максимова «Сапсан» стал родным. Он обкатывал поезд в Германии, а также отправился в первый его рейс уже у нас в 2009 году.

«Это была какая-то фантастика, на самом деле, по тем временам. Стараешься чувствовать, „мы с тобой одной крови — ты и я“, скажем так», — говорит машинист Алексей Максимов.

"Сапсан" может развивать скорость до 300 км/ч, в среднем едет 250км/ч. Общее время в пути между городами занимает около четырех часов. Это в два раза быстрее, чем раньше.

Еще до Нового года из Москвы в Петербург отправится обновленный Сапсан, украшенный в праздничном стиле. Следующим шагом в развитии скоростных поездов станут составы нового поколения. Которые тоже будут полностью наши.

«Для нас принципиально важно в этот момент, когда мы занимаемся разработкой, производством нового поезда, сформировать собственный навык. Очень качественно работать по интерьеру. Этот опыт, наработки, он, безусловно, лег в основу формирования собственной инженерной школы», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

С появлением новых высокоскоростных поездов в 2028 году, нынешние «Сапсаны» отправят в регионы. Так что география маршрутов заметно вырастет, а вместе с ней и сэкономленное россиянами время.