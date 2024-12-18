Строго по клинической рекомендации: как будут работать врачи с 2025 года

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мера обезопасит пациентов и самих медработников.

Со следующего года врачам всех российских клиник при назначении лечения нужно будет придерживаться специальных клинических рекомендаций, которые четко прописывают алгоритм действий. К примеру, на какие обследования нужно отправлять при определенных симптомах.

Однако новый свод правил может добавить трудностей и медперсоналу, и даже самим пациентам. В подробностях разобрался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Наталья перебирает врачебные заключения. Полтора года назад обратилась к врачу, появилось пятно на коже.

«Гинеколог посмотрела, назначила мне препарат пшикающийся, мажущийся на наружное применение я его использовала, результат особо не увидела. В следующий раз я обратилась через год, пятно немного увеличилось, гинеколог сказала, что ничего страшного. Меня не очень удовлетворил этот ответ», — рассказала Наталья.

Еще несколько визитов, наконец, врач решил посоветоваться с коллегой. Моментально подобрали другой препарат и проблему как рукой сняло. Девушка уверена, если бы в клинических рекомендациях была прописана обязательная консультация дерматовенеролога — год не был бы потрачен впустую.

«Если есть какое-то заболевание, которое потенциально может быть из разных областей, конечно, необходимо привлекать разных врачей для консультаций», — добавила Наталья.

Клинические рекомендации врачи используют с 2018 года, от рекомендательного характера к обязательному переходили поэтапно. Наконец, с 1 января все без исключения специалисты будут придерживаться каждой буквы этого свода.

Выбрать диагноз, посмотреть алгоритм действий, где каждое движение, каждый препарат расписаны. Юристы говорят — это защитит прежде всего права пациентов.

«Если вдруг произойдут какие-то неблагоприятные последствия в отношении пациента, судебно-медицинский эксперты и эксперты страховой компании — они будут руководствоваться клиническими рекомендациями. Это возможно повлечет даже уголовную ответственность для медицинского работника», — пояснила медицинский юрист Юлия Казанцева.

Врачи говорят это и в их интересах. Нередко пациенты умоляют дать то или иное лекарство. Или принимают что-то сами дома. Рекомендации самоуправство запрещают. Понятно, что каждый организм имеет особенности, но отходить от этого свода можно только в исключительных случаях.

«В спорных ситуациях, когда мы имеем дело с пациентом и есть некие разногласия в протоколах клинических рекомендациях, где-то нам приходится с чем-то соглашаться, где-то проводить врачебную комиссию, а где-то отклоняться от протокола, по разрешению врачебной комиссии», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе частной клиники Мария Осипова.

Уровень оснащения поликлиник и больниц в мегаполисах и в мелких населенных пунктах отличается. И порой разительно. Может попросту не быть условного томографа или инновационные лекарства еще не доехали. Тогда врач назначит что-то другое по своему усмотрению. Хуже, когда и врача узкого профиля тоже нет, а его консультация предписана клиническими рекомендациями».

Клинике в Ангарске, например, на пробу дали дорогостоящий аппарат для внутрисосудистой визуализации, можно разглядеть все нюансы стеноза.

«Мы в прошлом году выполнили около 60 исследований с внутрисосудистой визуализацией, измерением физиологии кровотока. Написали уже несколько в министерство здравоохранения, ну и активно работаем в получении данного аппарата», — рассказал заведующий рентгенохирургическим отделением Ангарской городской больницы Семен Назаров.

Потому что аппарат пришлось вернуть. Снова диагностируют по старинке — ангиографом, он показывает только двухмерную модель. Да, это работает, пусть и не все нюансы можно рассмотреть. Но если в обязательных клинических рекомендациях появится предписание о самых современных исследованиях, властям региона придется обеспечить клинику необходимой техникой. Иначе пациентов будут направлять, например, в центры Иркутска, что создаст долгие очереди.

Очевидно, что врасплох январское нововведение никого не застанет, главное успевать вносить правки — документ хоть и обязательный, но править его можно. Вспомнить хотя бы как менялись клинические рекомендации на самой своей заре во время пандемии ковида.