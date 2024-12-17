«Экологическая катастрофа»: в Анапе устраняют последствия выброса мазута

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Спасатели говорят, что пока не хватает рук.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Анапы, в станице Благовещенской, а также в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Кубани.

Причиной стало загрязнение прибрежной зоны после крушения танкеров «Волгонефть». Как сообщают местные власти, мазут разбросало на протяжении нескольких десятков километров. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Там же работает и корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Такая обстановка на пляжах в Веселовке: мазут вынесло на берега, а в воздухе присутствует характерный запах горюче-смазочных материалов. Последствия уже устраняют, но работу сотрудников МЧС усложняет то, что капли мелкие и они разбросаны по всему берегу.

Ближайшая к местам крушения точка, где мазут попал на берег — курортная зона в Темрюкском районе. Для устранения последствий, говорят спасатели, пока что не хватает рук. Группировки максимально усиливают.

«Личный состав МЧС работает, личный состав краевой службы «Кубань-СПАС». Сейчас двигаются в эту сторону волонтеры, соответственно и казаки. Это касается и Темрюкского района, и города-курорта Анапа», — сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Больше всего пострадал курортный пляж Витязево неподалеку от Анапы. На кадрах видно, как сейчас выглядит побережье — всюду черные лужи. Ночью здесь был сильный шторм: волны были настолько далеко, что сейчас мазут находят даже в ста метрах от моря.

К устранению последствий бедствия здесь подключились и местные жители.

«Мы услышали зов, что нужна помощь — экологическая катастрофа, поэтому неравнодушные люди, думаю, выйдут к нам на помощь. Желательно побольше бы людей, людей очень мало», — сказал волонтер Юрий Сергунов.

Ранее в связи с крушением танкеров «Волгонефть» возбудили два уголовных дела. По поручению президента создали рабочую группу для устранения последствий. Сейчас главная задача –очистить пляжи и оценить масштаб катастрофы.

«Специалисты Росприроднадзора работают в трех точках. Там работают две наши лаборатории, Черноморско-Азовская дирекция. Мы проводим анализ проб и оценку ситуации», — заявила руководитель Росприроднадзора, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова.

Но берег — это лишь «капля в море». Большая часть мазута по оценкам специалистов осталась в воде.

«Если это поднялось на поверхность, и установился определенный штиль или хотя бы маленькое волнение, с поверхностными загрязнениями, когда у нас пленка образовалась, вполне можно бороться. Это уже отработанная технология. Ставятся боновые заграждения, и все это собирается», — объяснил кандидат экономических наук, доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Сегодня стало известно, что третий танкер из серии «Волгонефть», но уже под номером 109, перевозивший мазут, подал сигнал бедствия сегодня ночью. Капитан сообщил о нарушении герметичности. Предварительно, вещество в воду не вытекает. Ситуацию держат под контролем.