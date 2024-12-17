«Зная моего папу-гулену»: Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Артист признался, что даже не удивится внезапному появлению в его жизни новых родственников.

Народный артист России Филипп Киркоров не исключает того, что у него могут быть родные братья и сестры. Об этом певец рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Братья», в котором исполнил одну из главных ролей.

«Зная моего папу-гулену, не удивлюсь (братьям и сестрам — Прим.ред.). Может быть где-то ходит она или он», — заявил певец.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров с сыном на эту тему никогда не разговаривал. А Филипп сам не спрашивал, ведь уверен, что отец не признается.

Певец также отметил, что всегда мечтал о младшем брате, и эту мечту он смог исполнить на экране. С его партнером по съемочной площадке Денисом Дороховым у него сложились прекрасные отношения на съемочной площадке.

К слову, Бедрос Киркоров, несмотря на свой пожилой возраст, ведет активную личную жизнь. В прошлом году 90-летний отец поп-короля уже успел развестись со своей женой Людмилой, с которой они прожили в браке более 25 лет. Теперь же различные СМИ то и дело приписывают романы с молодыми особами. Да и сам Киркоров-старший не прочь подлить масло в огонь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья».