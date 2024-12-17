Дед Мороз и Снегурочка рассказали, что просят взрослые и дети на Новый год

Фото, видео: 5-tv.ru

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Например, у мужчин и женщин желания очень кардинально отличаются.

Дед Мороз и Снегурочка рассказали, что взрослые в письмах просят поздравить их бывших супругов с Новым годом. О желаниях россиян они рассказали на тематической пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«(Дети. — Прим.ред.) просят интересные игрушки, кто-то даже просит питомцев. Например, самый необычный случай был — попросили капибару», — уточнила Снегурочка.

У взрослых желания по большей части не материальные. Так некий Виталий попросил у Деда Мороза поздравить с прекрасным праздником всех его жен и пожелать им счастья.

А Снегурочка добавила, что женщины обычно просят на праздник жениха, а мужчины — карьерный рост и повышение зарплаты. Дети себе не изменяют и просят подарить им гаджеты.

«В последнее время стали часто просить о здоровье, заботясь о здоровье близких. Это очень приятно», — уточнил Дед Мороз.

Самым запоминающимся в этом году письмом стало желание Ильи получить на Новый год финский брус и цемент, чтобы построить большую и красивую баню.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что столичный Дед Мороз дал прогноз на 2025 год.