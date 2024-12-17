Шумный Петербург: полиция провела рейд среди водителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Из почти полусотни проверенных машин только единицы соответствовали нормативам.

Десятки водителей в Петербурге поплатились за шумную езду. Инспекторы в ходе рейда проверили больше полусотни машин. И около 40 проверку не прошли.

Причем в большинстве случаев в превышении уровня шума от двигателя виноват незаконный тюнинг. Так что некоторым нарушителям теперь помимо штрафа за превышение нормативов, придется оплатить штраф и за внесение конструктивных изменений в свой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД. Также может уменьшиться размер скидки на их оплату.